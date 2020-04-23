В Босфоре появились дельфины
Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакей - были замечены несколько дельфинов в воде у берега. Об этом, в воскресенье, 26 апреля, сообщает турецкая Daily Sabah.
Dolphins play near Ortak"oy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1— DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020
На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и почти круглосутночно гуляют туристы.
Также дельфинов видели недалеко от берегов исторического района Стамбула, где до пандемии работали множество рыбных ресторанов популярных у туристов.
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