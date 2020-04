В Босфоре появились дельфины

Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакей - были замечены несколько дельфинов в воде у берега. Об этом, в воскресенье, 26 апреля, сообщает турецкая Daily Sabah.

Dolphins play near Ortak"oy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1