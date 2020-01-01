В отелях Турции не намерены отменять шведский стол

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?, - отметил Чорабатыр.

По его словам, СМИ неправильно интерпретировали слова министра культуры и туризма Турции.

"Он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", - указал глава федерации отельеров.

Он подчеркнул, что речь идет не об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.

"Это вполне естественно в условиях, которые сложатся после пандемии. К тому же мы понимаем, что первое время клиентов будет не так много, как обычно, и отели будут работать ниже уровня своей вместимости. Поэтому им будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры и безопасное расстояние между людьми", - добавил Чорабатыр.