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В отелях Турции не намерены отменять шведский стол

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СМИ неправильно интерпретировали слова турецкого министра, подчеркнул глава федерации отельеров страны.
Система аll inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях
Система аll inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях
pixabay.com
 
После окончания пандемии коронавируса в турецких отелях останутся система all inclusive и шведский стол. Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает РИА Новости.
 
"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?, - отметил Чорабатыр.
 
По его словам, СМИ неправильно интерпретировали слова министра культуры и туризма Турции.
 
"Он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", - указал глава федерации отельеров.
 
Он подчеркнул, что речь идет не об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.
 
"Это вполне естественно в условиях, которые сложатся после пандемии. К тому же мы понимаем, что первое время клиентов будет не так много, как обычно, и отели будут работать ниже уровня своей вместимости. Поэтому им будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры и безопасное расстояние между людьми", - добавил Чорабатыр.
 
Ранее турецкие СМИ сообщили, что отели страны откажутся от шведского стола, чтобы обеспечить туристам эпидемиологическую безопасность.
 
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Теги: Турция, отели, шведский стол, Коронавирус, курорты
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Источник: korrespondent.net

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