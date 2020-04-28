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Эксперты назвали страны, которые "выиграли" от коронавируса

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Три страны мира эффективно сдержали распространение COVID-19 и на фоне этого их валюта укрепилась.
Австралия постепенно снимает ограничения из-за коронавируса
Австралия постепенно снимает ограничения из-за коронавируса
 
Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих стран, которые победили в противостоянии с коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.
 
Как отметили специалисты, три указанных государства относительно быстро справились с распространением COVID-19, что помогло им перезапустить экономику и возобновить работу предприятий и заведений.
 
После этого они стали более привлекательными для инвесторов, что отражает укрепление валют этих стран.
 
Также важную роль сыграло то, что Китай, который является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств, постепенно снимает ограничения.
 
Ранее сообщалось, что в Австралии и Новой Зеландии начали отменять карантинные меры.
 
Напомним, на данный момент случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Число зараженных превысило 3,1 миллиона человек, из них более 200 тысяч скончались.
 
По последним данным университета Джона Хопкинса, в Австралии коронавирусом инфицированы 6744 человека, в Новой Зеландии - 1474, в Южной Корее - 10 752.

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Теги: Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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