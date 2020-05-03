Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погранпост Южной Кореи обстреляли со стороны КНДР - СМИ

Комментариев: 3
Пострадавших в результате инцидента, который случился в центральной части демилитаризованной зоны, нет.
Граница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи
 
Пограничный пост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР. Об этом 3 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
 
Отмечается, что погранпост подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07.41 по местному времени (01.41 по Киеву).
 
Южнокорейская сторона произвела два выстрела в ответ. Пострадавших в результате инцидента нет.
 
Напомним, в апреле 2018 года состоялась первая встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином, в ходе которой была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, пост, КНДР, обстрел, пограничная служба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    03.05.2020, 11:02
Оценка:  0
Vixerunt
коммунизм как всеобщая чума до сих пор баламутит цивилизованный мир.
MATROS    03.05.2020, 07:11
Оценка:  0
MATROS
Спасибо товарищу Брежневу, за наше счастливое детство!
Cudzoziemiec    03.05.2020, 06:53
Оценка:  0
Cudzoziemiec
толстяк развлекаеться?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь