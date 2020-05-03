Погранпост Южной Кореи обстреляли со стороны КНДР - СМИ

Пострадавших в результате инцидента, который случился в центральной части демилитаризованной зоны, нет.

Пограничный пост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР. Об этом 3 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что погранпост подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07.41 по местному времени (01.41 по Киеву).

Южнокорейская сторона произвела два выстрела в ответ. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась первая встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином, в ходе которой была подписана совместная декларация о мире , процветании и объединении Корейского полуострова.

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