Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США за один день Covid забрал столько же жизней, как теракт 11 сентября

Комментариев: 1
Рост смертности в США наблюдается одновременно с тем, что часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".
В США большая смертность из-за коронавируса
В США большая смертность из-за коронавируса
 
В США зафиксировали самый смертоносный день за весь период вспышки коронавируса. В четверг, 30 апреля, всего за 24 часа в стране умерло 2909 человек с Covid-19. Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропали без вести, 2973 человека, сообщает Голос Америки.
 
Рост смертности в США наблюдается в то время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращение к нормальной жизни".
 
Специалисты по здравоохранению и эпидемиологи предупреждают, что из-за открытия бизнеса и нетерпеливость общественности во время карантина, вирус Covid-19 может быстро распространяться.
 
В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Самые громкие акции протеста прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.
 
Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавируса может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.
 
Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: 11 сентября, США, теракт, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nytxcdeer    04.05.2020, 02:02
Оценка:  -22
nytxcdeer
Жертвы 11 сентября появились благодаря деятельности американской администрации и спецслужб.Ведь это именно они создали Аль Каиду и взорвали башни-близнецы.Коронавирус-тоже их рук дело.Этот бумеранг они бросили в Китай,но бумеранг этот очень неудачно вернулся и крепко ударил по"демократической"башк е.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь