В США за один день Covid забрал столько же жизней, как теракт 11 сентября

Рост смертности в США наблюдается одновременно с тем, что часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

В США зафиксировали самый смертоносный день за весь период вспышки коронавируса. В четверг, 30 апреля, всего за 24 часа в стране умерло 2909 человек с Covid-19. Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропали без вести, 2973 человека, сообщает Голос Америки.

Рост смертности в США наблюдается в то время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращение к нормальной жизни".

Специалисты по здравоохранению и эпидемиологи предупреждают, что из-за открытия бизнеса и нетерпеливость общественности во время карантина, вирус Covid-19 может быстро распространяться.

В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Самые громкие акции протеста прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавируса может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.