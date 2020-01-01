Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Все жители Гонконга получат от властей бесплатные маски

Комментариев: 0
Многоразовые маски горожанам будут отправлять по почте после онлайн регистрации на специальном правительственном сайте.
В Гонконге намерены бесплатно раздать всем жителям защитные маски
В Гонконге намерены бесплатно раздать всем жителям защитные маски

Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает газета South China Morning Post.

Всего власти мегаполиса рассчитывают таким образом раздать около 7,5 миллионов защитных высококачественных масок.

"Мы исходим из того, чтобы у каждого была надежная многоразовая маска", - цитирует издание представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга.

В то же время, эпидемическая ситуация в Гонконге стабилизировалась. В последние две недели здесь практически не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 039 человека, четверо жителей города скончались от осложнений вызванных COVID-19.

Ранее в Гонконге установили автоматы с бесплатными медицинскими масками

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бесплатно, маски, Гонконг, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь