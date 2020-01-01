Все жители Гонконга получат от властей бесплатные маски

Многоразовые маски горожанам будут отправлять по почте после онлайн регистрации на специальном правительственном сайте.

В Гонконге намерены бесплатно раздать всем жителям защитные маски

Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает газета South China Morning Post.

Всего власти мегаполиса рассчитывают таким образом раздать около 7,5 миллионов защитных высококачественных масок.

"Мы исходим из того, чтобы у каждого была надежная многоразовая маска", - цитирует издание представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга.

В то же время, эпидемическая ситуация в Гонконге стабилизировалась. В последние две недели здесь практически не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 039 человека, четверо жителей города скончались от осложнений вызванных COVID-19.

Ранее в Гонконге установили автоматы с бесплатными медицинскими масками.

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