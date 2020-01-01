Все жители Гонконга получат от властей бесплатные маски
Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает газета South China Morning Post.
Всего власти мегаполиса рассчитывают таким образом раздать около 7,5 миллионов защитных высококачественных масок.
"Мы исходим из того, чтобы у каждого была надежная многоразовая маска", - цитирует издание представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга.
В то же время, эпидемическая ситуация в Гонконге стабилизировалась. В последние две недели здесь практически не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 039 человека, четверо жителей города скончались от осложнений вызванных COVID-19.
Ранее в Гонконге установили автоматы с бесплатными медицинскими масками.
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