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Названы страны ЕС, где пик коронавируса еще впереди

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В ряде европейских государств еще фиксируется увеличение количества случаев COVID-19, но начальная волна эпидемии в Европе уже прошла.
Стало известно, какие страны ЕС еще не прошли пик коронавируса
Стало известно, какие страны ЕС еще не прошли пик коронавируса

Стали известны пять стран, где еще не прошел пик заражений коронавирусом. Об этом со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщает Reuters в понедельник, 4 мая.

Директор центра Андреа Аммон заявила, что в Болгарии все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19. При этом в Великобритании, Польше, Румынии и Швеции центр также не увидел "существенных изменений за последние 14 дней".

В свою очередь во всех остальных европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на 2 мая, похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик", - сказала Аммон.

Напомним, что ранее Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки. Власти Испании сделали распределение прогулочных часов для разных возрастных групп. Например, у взрослых есть время на прогулки с 6 до 10 и с 20 до 23 часов.

Также сообщалось, что в Италии к работе возвращается 4,5 миллиона человек. По мнению специалистов, послабление карантинных мер, станет серьезной проверкой на способность итальянцев сосуществовать с вирусом.

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Теги: Европа, ЕС, Евросоюз, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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