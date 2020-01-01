Названы страны ЕС, где пик коронавируса еще впереди

В ряде европейских государств еще фиксируется увеличение количества случаев COVID-19, но начальная волна эпидемии в Европе уже прошла.

Стали известны пять стран, где еще не прошел пик заражений коронавирусом. Об этом со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщает Reuters в понедельник, 4 мая.

Директор центра Андреа Аммон заявила, что в Болгарии все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19. При этом в Великобритании, Польше, Румынии и Швеции центр также не увидел "существенных изменений за последние 14 дней".

В свою очередь во всех остальных европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на 2 мая, похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик", - сказала Аммон.

Напомним, что ранее Испания ослабила карантин, люди вышли на прогулки. Власти Испании сделали распределение прогулочных часов для разных возрастных групп. Например, у взрослых есть время на прогулки с 6 до 10 и с 20 до 23 часов.

Также сообщалось, что в Италии к работе возвращается 4,5 миллиона человек. По мнению специалистов, послабление карантинных мер, станет серьезной проверкой на способность итальянцев сосуществовать с вирусом.

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