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Лукашенко раскритиковал Европу за методы борьбы с COVID-19

Комментариев: 2
По словам президента Беларуси, людей изолировали от “белого света”, тем самым ослабив их иммунитет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщает телеканал ОНТ.

В ходе заседания глава Беларуси обратил внимание на изоляцию, введенную в некоторых государствах.

"Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей. И этот метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует", - считает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после карантина на улицу выйдут "ослабленные люди", которые не видели белого света. Лукашенко считает, что те обязательно "получат вирус" после выхода из самоизоляции.

В Беларуси зафиксировано более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19, 60 человек скончались.Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания - плюс 741 человек.

Ранее у хоккеиста команды, в которой играет президент Беларуси, Дмитрия Мелешко подтвердили коронавирус. 

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Теги: Европа, Беларусь, Лукашенко, иммунитет, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Kostos    24.04.2020, 00:53
Оценка:  0
Kostos
Ну канешна... Директор совхоза ж больше Европы знает, как да че
Graddfeydd    24.04.2020, 00:46
Оценка:  +2
Graddfeydd
Правильно - проведи парад, укрепи иммунитет своих сограждан. Только не забудь, что тебе самому уже 65 лет - как бы ласты не склеить...
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