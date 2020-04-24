Лукашенко раскритиковал Европу за методы борьбы с COVID-19

По словам президента Беларуси, людей изолировали от “белого света”, тем самым ослабив их иммунитет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщает телеканал ОНТ.

В ходе заседания глава Беларуси обратил внимание на изоляцию, введенную в некоторых государствах.

"Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей. И этот метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует", - считает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после карантина на улицу выйдут "ослабленные люди", которые не видели белого света. Лукашенко считает, что те обязательно "получат вирус" после выхода из самоизоляции.

В Беларуси зафиксировано более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19, 60 человек скончались.Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания - плюс 741 человек.

Ранее у хоккеиста команды, в которой играет президент Беларуси, Дмитрия Мелешко подтвердили коронавирус.

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