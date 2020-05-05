Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Комментариев: 4
Ким Чен Ын получил награду за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.

Президент России Владимир Путин своим указом наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“. Об этом во вторник, 5 мая, сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Читай также: СМИ узнали о кутежах Ким Чен Ына с девственницами

“В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“ за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике“, – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии РФ отметили, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

“Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества“, – добавили в российском посольстве.

Читай также: Российские друзья КНДР прокомментировали слухи о смерти Ким Чен Ына

Как известно, в апреле 2019 года Ким Чен Ын совершил свой первый визит в Россию, в ходе которого состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Напомним, 1 мая Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. На фото с церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон он выглядит здоровым и веселым.

Исчезновение северокорейского лидера породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Северная Корея, Путин, награды, фото, посольство, посол, награда, КНДР, Владимир Путин, медаль, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    05.05.2020, 11:04
Оценка:  +2
Vixerunt
Кто б сомневался; раша сама готовится стать Сев.Корр.-2
SergioS    05.05.2020, 11:23
Оценка:  +1
SergioS
Скорее наоборот: северная Корея уже давно филиал раиси.
БРОКЕР_666    05.05.2020, 11:27
Оценка:  0
БРОКЕР_666
юго-восточный федеральный округ
VinsBad    05.05.2020, 10:59
Оценка:  +2
VinsBad
Ну, дык!.. КЧЫ - он же главнейший дедовоевал и кузнец победы!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь