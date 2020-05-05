Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Ким Чен Ын получил награду за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.

Президент России Владимир Путин своим указом наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“. Об этом во вторник, 5 мая, сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

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“В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“ за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике“, – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии РФ отметили, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

“Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества“, – добавили в российском посольстве.

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Как известно, в апреле 2019 года Ким Чен Ын совершил свой первый визит в Россию, в ходе которого состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Напомним, 1 мая Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20-дневного отсутствия. На фото с церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон он выглядит здоровым и веселым.

Исчезновение северокорейского лидера породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.

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