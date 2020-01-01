У звезды сериала Не родись красивой выявили COVID-19
У известного актера ухудшилось самочувствие. Скорая его доставила в больницу, где выяснилось, что артист болен коронавирусом.
У российского актера Петра Красилова тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает Telegram-канал Mash.
Звезда сериалов Бедная Настя и Не родись красивой почувствовал себя плохо 5 мая. Он вызвал скорую.
Медики доставили его в больницу, где 42-летнему Красилову провели компьютерную томографию и другие исследования. В результате удалось выяснить, что актер заразился COVID-19.
В настоящее время он самоизолировался дома.
Напомним, что Надежда Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии.
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