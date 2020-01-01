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У звезды сериала Не родись красивой выявили COVID-19

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У известного актера ухудшилось самочувствие. Скорая его доставила в больницу, где выяснилось, что артист болен коронавирусом.
Актер лечится дома
Актер лечится дома
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У российского актера Петра Красилова тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда сериалов Бедная Настя и Не родись красивой почувствовал себя плохо 5 мая. Он вызвал скорую.

Медики доставили его в больницу, где 42-летнему Красилову провели компьютерную томографию и другие исследования. В результате удалось выяснить, что актер заразился COVID-19.

В настоящее время он самоизолировался дома.

Напомним, что Надежда Бабкина рассказала о перенесенной пневмонии.

Также мы писали, что певица Оля Полякова призналась, что болела коронавирусом.
 

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Теги: Вирус, инфекция, сериал, актер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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