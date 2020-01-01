В Индии разбился истребитель МиГ-29

Военный самолет рухнул на поле и полностью сгорел. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

В индийской провинции Пенджаб потерпел крушение многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29, разработанный в России. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.

Отмечается, что авария произошла около 10:30 по местному времени.

"Самолет ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе. Согласно последним сообщениям, пилоты находятся в безопасности", – говорится в сообщении телеканала.

Согласно видео с места происшествия, распространившихся в индийских СМИ, самолет упал на поле.

Напомним, в ноябре 2019 года в Индии разбился самолет МиГ-29К. Тогда утверждалось, что он столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя и падению. Экипаж выжил.

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