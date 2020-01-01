В Китае локальная вспышка коронавируса

Всего, в китайской провинции Цзилинь, по состоянию на утро 10 мая, зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь, за последние сутки заболевание коронавирусом подтвердили у 11 жителей, сообщает Синьхуа.

ВсегоЮ по состоянию на утро 10 мая, в этой провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены с заграницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань впервые с начала апреля зафиксировали новый случай заражения коронавирусом.