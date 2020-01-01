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Черногория планирует открыть турсезон с 1 июля

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Правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, в первую очередь, рассчитают на туристов из соседних Сербии и Боснии.
Черногория готова встречать туристов
Черногория готова встречать туристов
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Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает La Libre.
 
По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.
 
Уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.
 
Напомним, что Болгария планирует принимать иностранных туристов тоже с 1 июля.
 
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Теги: туризм, Черногория, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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