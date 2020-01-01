Число умерших от COVID-19 превысило 290 тысяч

Всего в мире заражены более 4,2 миллиона человек. Лидером по новым случаям коронавируса и смертям остаются США.

Число умерших от коронавируса в мире превысило отметку в 290 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На данный момент, от COVID-19 в мире скончались 291 334 человека, вылечились более 1 483 198 человек. Общее число выявленных случаев заражения достигло 4 254 302.

Лидером по инфицированию являются США - там зафиксировали 1 367 491 случаев коронавируса.

В первой пятерке также Россия (232 243), Испания (228 030), Великобритания (227 740) и Италия (221 216).

По смертности от COVID-19 первое место также у Штатов. В стране умерли 82 340 человек.

Далее идут Британия (32 769 смертей), Италия (30 911), Франция (26 994) и Испания (26 920).