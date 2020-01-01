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Число умерших от COVID-19 превысило 290 тысяч

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Всего в мире заражены более 4,2 миллиона человек. Лидером по новым случаям коронавируса и смертям остаются США.
В мире растет число жертв коронавируса
В мире растет число жертв коронавируса
 
Число умерших от коронавируса в мире превысило отметку в 290 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
 
На данный момент, от COVID-19 в мире скончались 291 334 человека, вылечились более 1 483 198 человек. Общее число выявленных случаев заражения достигло 4 254 302.
 
Лидером по инфицированию являются США - там зафиксировали 1 367 491 случаев коронавируса.
 
В первой пятерке также Россия (232 243), Испания (228 030), Великобритания (227 740) и Италия (221 216).
 
По смертности от COVID-19 первое место также у Штатов. В стране умерли 82 340 человек.
 
Далее идут Британия (32 769 смертей), Италия (30 911), Франция (26 994) и Испания (26 920).
 
 
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Теги: смерть, мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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