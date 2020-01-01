“Вирус этот абсолютно кровожадный”: Песков рассказал о борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь Путина рассказал детали своего лечения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о своем лечении от коронавируса.

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Об этом Песков поведал в интервью "Коммерсанту".

Чиновник отметил, что изначально ему поставили диагноз - двусторонняя пневмония. Затем состояние ухудшилось. Было принято решение о детальном обследовании. Тогда в организме и нашли коронавирус.

И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ (компьютерную томографию, - ред.)… В общем, поймали вовремя. А в этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует, - рассказал Песков.

Врачи, кроме коронавируса, лечат у Пескова двустороннюю пневмонию.

Да, она двусторонняя... И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как, - добавил Песков.

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Напомним, у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19. На данный момент его госпитализировали.

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