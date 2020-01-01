В РФ заявили, что остановили эпидемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в четверг, 14 мая, в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом. Об этом она сказала в интервью российскому телеканалу, фрагмент которого разместил в Instagram ведущий Павел Зарубин.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сказала Попова.

Согласно статистике, в России впервые с 2 мая за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом.

Всего в стране зарегистрировано 252 245 случаев заражения, умерли 2 305 человек, выздоровели 53 530.