Шестой срок. Как будут снова выбирать Лукашенко

В Беларуси стартовала новая президентская предвыборная кампания, президент Беларуси Александр Лукашенко, который с 1994 года бессменно руководит страной, уже в шестой раз подал свою кандидатуру.

Александр Лукашенко готовится в шестой раз переизбраться на посту президента страны. В честность и соревновательность избирательного процесса в Беларуси давно никто не верит, но желающие составить кампанию Батьке в бюллетени 9 августа присутствуют.

Чего ждать от выборов Лукашенко в этот раз?

“Претенденты” как на подбор

В перечне кандидатов рядом с нынешним президентом записаны еще 22 "претендента". Это - безработные, пенсионеры, частные предприниматели и представители других профессий.

Среди них есть один депутат - 43-летний Олег Гайдукевич. Он является членом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Либерально-демократической партии.

Провал праймериз

Белорусские политические партии, которые позиционируют себя как оппозиционные, отказались от участия в очередных президентских "выборах". Хотя изначально оппозиция хотела провести что-то типа праймериз для выбора своего кандидата.

К процедуре праймериз были допущены зампредседатель партии Белорусского народного фронта Алексей Янукевич; председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов; сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец; глава движения За Свободу Юрий Губаревич; сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова.

Но в итоге участники праймериз не смогли довести до логического завершения процедуру определения единого кандидата в президенты.

Есть видеоблогер

Компанию классических кандидатов в этот раз разбавляет популярный белорусский видеоблогер Сергей Тихановский. 6 мая его задержали под Могилевом, теперь он отбывает 15-суточный срок ареста в гомельском изоляторе за участие в прошлогодней акции в поддержку независимости Белоруссии. В день задержания на канале Тихановского вышла запись, в которой блогер объяснял, что участвовать в президентской кампании его просили подписчики, потому что “они не верят и не видят ни одного кандидата, за которым могли бы пойти и которому могли бы доверять”.

Канал Тихановского “Страна для жизни” своим названием похож на предвыборный лозунг, но, по сути, является площадкой для высказывания разных альтернативных мнений. Тихановский охотно берет интервью у оппозиционных политиков, объехал регионы и записал жалобы на местные проблемы, но перехода от констатации несправедливости к конкретной политической программе он пока не сделал.

Сподвижник Лукашенко и банкир - оппозиционер

Неожиданно о своем намерении баллотироваться в президенты заявил дипломат Валерий Цепкало - один из старейших сподвижников Лукашенко, который помогал ему еще на выборах 1994 года, бывший посол Беларуси в США.

Сейчас он осторожно критикует существующий порядок вещей в стране. Беларуские эксперты уже гадают: новый кандидат – это спойлер, спарринг-партнер Лукашенко или он действительно бросает вызов системе. Цепкало может воплощать мечту о некоем третьем пути, о мягком транзите власти без революций и потрясений, о плавном уходе от архаики авторитарной власти в сторону западного либерализма и демократии, новых методах организации государства и общества, основанных на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии.

Если Цепкало таки попадет в избирательный бюллетень, то вполне возможно, что для значимой части избирателей он будет выглядеть как реальная персональная альтернатива действующему президенту, а значит в выборах будет видеться интрига.

12 мая о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа сообщил Виктор Бабарико, председатель правления ОАО Белгазпромбанк. Вскоре после этого он покинул должность.

Но, возможно, никто из ожидаемых претендентов до 19 июня просто не соберет нужное количество подписей для баллотирования. Примерно тогда станет понятно, есть ли хоть какие-то основания для мечты об интриге на президентских выборах или переизбрание Лукашенко на новый срок пройдет совсем тихо и рутинно.