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108-летняя американка излечилась от COVID-19

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В 1918 году женщина переболела смертельно опасным испанским гриппом, потому что решила в любом случае выжить.
Голдшоп стала старейшей жительницей Земли, победившей коронавирус
Голдшоп стала старейшей жительницей Земли, победившей коронавирус
CNN
Жительница американского штата Нью-Джерси 108-летняя Сильвия Голдшолл победила коронавирусную болезнь, став старейшей жительницей Земли, которой удалось это сделать.
Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил телеканал CNN.

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Диагноз Голдшоп, живущей в доме престарелых в Аллендейле, был поставлен врачами в прошлом месяце. В сюжете отмечается, что ей было 7 лет во время пандемии испанского гриппа, которым тогда заразились 500 млн человек.

“Я пережила все, потому что решила выжить“, - сказала Голдшоп в комментарии журналистам.
 
В Украине, по последним данным, зарегистрировано 17330 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки было выявлено 483 новых случая заражения против 422 днем ранее. Выздоровели 330 человек, в то время, как накануне выздоровевших было 427.

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Теги: США, здоровье, эпидемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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