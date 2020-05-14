Власти Маврикия заявили о победе над коронавирусом

Новых случаев не выявляли уже 17 дней, но людей призывают не расслабляться раньше времени.

На Маврикии власти заявили о победе над коронавирусом. Об этом сообщает The Jakarta Post в пятницу, 15 мая.

На острове не осталось ни одного пациента в активной стадии заболевания, а в течение последних 17 дней не зафиксировано ни одного нового инфицированного. Ранее в стране вводили жесткие ограничительные методы.

"Сегодня исполняется 17 дней без новых случаев заражения. Сейчас на Маврикии нет "активных" болеющих. Мы выиграли битву благодаря сотрудничеству общества, которое понимало, что правительству необходимо предпринять жесткие меры, включая полный запрет на выход из дома, закрытие супермаркетов и границ. Но мы еще не выиграли войну. Давайте сохранять бдительность", - заявил министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Ягутпал.

С 15 мая правительство ослабит ограничения и разрешит открыть магазины с товарами первой необходимости: пекарни, мясные и рыбные лавки. При этом свадьбы и похороны разрешены, но лишь не более чем для десяти человек.

Тем не менее, большинство предприятий, баров, торговых центров и рынков останутся закрытыми. Не откроют и школы, а также популярные среди туристов местные пляжи.

Ранее в Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19. На острове было зафиксировано 11 случаев коронавируса, но теперь все больные выздоровели.

Напомним, что число заболевших COVID-19 превысило 4,5 млн. С начала пандемии от коронавируса умерли более 303 тысяч человек, выздоровели - более 1,7 млн.

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