Турция ожидает иностранных туристов с середины июня
Первыми планируют принимать гостей из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. При этом внутренний туризм может возобновиться уже в конце мая.
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня. Об этом 16 мая заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.
"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира", - отметил Эрсой
Он указал, что внутренний туризм в стране может возобновиться 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.
"Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией", - подчеркнул министр.
Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности.
Напомним, обычно туристический сезон в Турции начинается в апреле, однако в нынешнем году он был отложен из-за пандемии коронавируса.
Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 146 тысяч, умерли 4 055 человек, выздоровели 106 133.
Ранее сообщалось, что турецкие отели будут придерживаться ряда ограничений из-за COVID-19.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент