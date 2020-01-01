Турция ожидает иностранных туристов с середины июня

"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира", - отметил Эрсой

Он указал, что внутренний туризм в стране может возобновиться 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.

"Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией", - подчеркнул министр.

Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности.