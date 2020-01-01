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Турция ожидает иностранных туристов с середины июня

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Первыми планируют принимать гостей из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. При этом внутренний туризм может возобновиться уже в конце мая.
Туристический сезон в Турции планируют начать во второй половине июня
Туристический сезон в Турции планируют начать во второй половине июня
 
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня. Об этом 16 мая заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.
 
"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира", - отметил Эрсой 
 
Он указал, что внутренний туризм в стране может возобновиться 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан.
 
"Внутренние перелеты могут возобновиться уже в конце мая, если общество будет тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, и если данные по распространению коронавируса будут продолжать снижаться. Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией", - подчеркнул министр.
 
Он отметил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности.
 
Напомним, обычно туристический сезон в Турции начинается в апреле, однако в нынешнем году он был отложен из-за пандемии коронавируса.
 
Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 146 тысяч, умерли 4 055 человек, выздоровели 106 133.
 
Ранее сообщалось, что турецкие отели будут придерживаться ряда ограничений из-за COVID-19.
 

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Теги: Турция, туристы, открытие сезона, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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