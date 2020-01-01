Украинец рассказал о проверках в аэропортах Европы

Обязательным требованием в аэропортах Европы является наличие средств защиты против коронавируса и социальная дистанция.

В связи с пандемией коронавируса в аэропотах Европы действуют жесткие ограничения и контроль, сообщил в Faceboo k бизнесмен Кирилл Рубинский, который столкнулся с этим по прилете в Австрию.

Он отметил, что в Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с негативным тестом на COVID 19. Тем у кого теста не было в наличии (российский и французский тесты не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за 190 евро сделать тест по прилету, предварительно зарезервировав время.

"Путешествовать из Франции в Австрию можно только по уважительной причине, например смерть или тяжелая болезнь родственников или по бизнесу (мой случай). Если нет письменного подтверждения, на рейс вас не посадят и не поселят в отеле: (туристические поездки в Австрию пока запрещены)", - написал Рубинский.

Без проверки приглашения пассажиру не выдадут посадочныи талон. После получения талона направляют на паспортныи контроль - там просят повторно предьявить приглашение и бумагу, подтверждающую постоянное место жительства (счет за воду/электричество).

"Разумеется все в масках. На контроле безопасности очень длинная очередь, т.к. люди стоят в 2 метрах друг от друга и работает один пропускной пункт. В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному человеку: один вышел, сел - другои встал и пошел", - сообщил бизнесмен.

Уже по прилету все сидят до момента пока стюардесса не объявляет, что можно встать. Встают все не сразу, а "секционно".

"Выход из самолёта А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50% теперь требуется 7 автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из автобуса высадка происходит по одному человеку. Специальныи контролер проверяет правильно ли ты одел маску и соблюдаешься ли дистанцию", - написал Рубинский.

Также паспортный контроль осуществляется по прилету, где у пассажиров снова спрашивают о целях поездки и т.д.

"Естественно все лаунжи закрыты, как впрочем и все магазины duty free. В женскии туалет очередь как за джинсами в 80-х, в мужскои по-меньше, как за пивом в тот же период", - добавил бизнесмен.

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