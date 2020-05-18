Опыты на хомяках доказали эффективность масок

Ученые разместили маски между клетками со здоровыми грызунами и зараженными, и запустили намеренную циркуляцию воздуха.

Ученые из Гонконга провели опыты над грызунами youtube.com

В Гонконге исследователи провели опыты на хомяках, которые доказали эффективность защитных масок против CОVID-19, пишет Le Parisien.

Специалисты отмечают, что хотя некоторые люди все еще колеблются носить защитные маски, исследование может убедить их применять эту меру предосторожности.

"Тесты, проведенные на этих грызунах, обнаружили, что использование масок значительно уменьшает распространение коронавируса", - пишет издание.

Так, группа ученых под руководством профессора Юэна Квок-Юна исследовала распространение вируса, разместив клетки с зараженными хомяками поблизости от здоровых животных.

Хирургические маски были размещены между двумя клетками с принудительным потоком воздуха от клетки больных животных к здоровым.

"Две трети животных заразились, когда маски не использовались", - говорится в исследовании.

Когда же маски использовали, передача вируса снижалась более чем на 60%.

Скорость заражения снизилась более чем на 15%, когда маски использовали для зараженных животных, и до 35%, когда их использовали для здоровых хомяков.

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