Исчезнувший два месяца назад рэпер найден мертвым со следами пыток
Тело рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) было найдено в лесу после его похищения. По словам полицейских, музыканта пытали, пишет The Sun.
Мать 28-летнего исполнителя Филомена Мота рассказала, что ее сын исчез два месяца назад.
Женщина нашла у дверей его квартиры бейсболку и обувь сына, а в лифте дома были следы крови. Тело Моты обнаружили в лесу вдали от того места, где он жил.
Соседи рассказали, что парня глубокой ночью похитили двое неизвестных с оружием и в капюшонах.
На следующий день похитители проникли в квартиру рэпера, используя его ключи, и ограбили жилище.
Отмечается, что артист демонстрировал образ жизни миллионера. В социальные сети он выкладывал фото с дорогими автомобилями, пачками денег, ювелирными украшением, оружием. Однако Мота миллионером он не был.
Cмотрите фотогалерею: Исчезнувший два месяца назад рэпер найден мертвым со следами пыток
Ранее мы сообщали, что прокурора будут судить за похищение человека.
Также Korrespondent.net писал, что в Испании задержали украинца за похищение человека. Полиция утверждает, что в феврале 2016 года подозреваемый с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов.
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