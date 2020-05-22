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Исчезнувший два месяца назад рэпер найден мертвым со следами пыток

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Музыкант, размещавший в соцсетях фото золотых украшений, шикарных автомобилей и пачек денег, найден мертвым в лесу. Мужчину похитили два месяца назад.
Рэпер хвастался роскошным стилем жизни в соцсетях и в своих клипах
Рэпер хвастался роскошным стилем жизни в соцсетях и в своих клипах
thesun.co.uk

Тело рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) было найдено в лесу после его похищения. По словам полицейских, музыканта пытали, пишет The Sun.

Мать 28-летнего исполнителя Филомена Мота рассказала, что ее сын исчез два месяца назад.

Женщина нашла у дверей его квартиры бейсболку и обувь сына, а в лифте дома были следы крови. Тело Моты обнаружили в лесу вдали от того места, где он жил. 

Соседи рассказали, что парня глубокой ночью похитили двое неизвестных с оружием и в капюшонах.

На следующий день похитители проникли в квартиру рэпера, используя его ключи, и ограбили жилище.

Отмечается, что артист демонстрировал образ жизни миллионера. В социальные сети он выкладывал фото с дорогими автомобилями, пачками денег, ювелирными украшением, оружием. Однако Мота миллионером он не был.

Ранее мы сообщали, что прокурора будут судить за похищение человека.

Также Korrespondent.net писал, что в Испании задержали украинца за похищение человека. Полиция утверждает, что в феврале 2016 года подозреваемый с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов.
 

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Теги: музыкант, Португалия, убийство, пытки, исчезновение, рэпер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtervvvga    22.05.2020, 14:32
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mtervvvga
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