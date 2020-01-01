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Президента Австрии уличили в нарушении карантина

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Во время ночного обхода полицейские заметили Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен извинился за нарушение карантина
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен извинился за нарушение карантина
 
Австрийская полиция во время рутинного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени. В ночь на воскресенье, 24 мая глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".
 
Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.
 
Когда полиция заглянула в итальянский ресторан Sole, расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.
 
Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, пишет Bild. А вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро - за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.
 

Источник: Русская служба DW

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Теги: президент, Австрия, ресторан, карантин, нарушение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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