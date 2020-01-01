В Минске задержали оппозиционера, жена заявила о похищении

Оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси, он - давний критик режима Александра Лукашенко.

В Беларусе неизвестные задержали оппозиционера Николая Статкевича, сообщила жена политика Мария Адамович, пишет Радио Свобода.

"На улице Маяковского, нарушив все правила дорожного движения, маршрутка перекрыла нашу дорогу и заставила остановиться. Люди в гражданском вырвали ключ зажигания из машины, вытащили Николая и отвезли его в неизвестном направлении", — заявила она.