В Минске задержали оппозиционера, жена заявила о похищении
Оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси, он - давний критик режима Александра Лукашенко.
В Беларусе неизвестные задержали оппозиционера Николая Статкевича, сообщила жена политика Мария Адамович, пишет Радио Свобода.
"На улице Маяковского, нарушив все правила дорожного движения, маршрутка перекрыла нашу дорогу и заставила остановиться. Люди в гражданском вырвали ключ зажигания из машины, вытащили Николая и отвезли его в неизвестном направлении", — заявила она.
Жена оппозиционера написала заявление о похищении Статкевича. Он ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси.
Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич является давним критиком нынешнего лидера Беларуси Александра Лукашенко. В 2011 году он был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. За полгода до этого политика задержали во время акции после объявления результатов президентских выборов.
В этом году выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Лукашенко уже выдвинул свою кандидатуру.
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