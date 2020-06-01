NYT: во время протестов у Белого дома Трамп прятался в бункере

Некоторые советники отметили, что Трамп и его семья были "потрясены" подобным опытом, говорится в статье NYT.

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Неясно, что именно побудило секретную службу отвести господина Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента", - отметили журналисты.

Сообщается, что рано утром в пятницу и до поздней ночи на субботу толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома. В дальнейшем выяснилось, что в ходе демонстраций возле президентской резиденции пострадали более 60 офицеров и спецагентов Секретной службы.

СМИ сообщает, что Трамп провел в бункере около часа.

Газета напоминает, что подземный бункер использовался несколько раз, в частности 11 сентября 2001 года, Дик Чейни, занимавший в то время пост вице-президента, и 43-й президент США Джордж Буш спускались в бункер, когда власти опасались, что террористы собирались направить один из угнанных самолетов на Белый дом.

Напомним, в США проходят массовые акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе.

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