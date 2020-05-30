Появилось видео перед смертельными действиями копа в США

В соцсетях опубликовали видео, предположительно показывающее момент перед действиями полиции Миннеаполиса, приведшими к смерти задержанного.

Опубликованы кадры с моментом, предшествовавшим смертельным действиям полицейского при задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Видео опубликовал Шон Кинг в Instagram.

На ролике предположительно зафиксирован момент за несколько минут до того, как Флойда повалили на землю. На кадрах не видно самого Флойда.

Один из полицейских пытается полностью затолкать человека на заднее сиденье полицейского автомобиля. Несколько его коллег стоят вокруг авто.

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