В Нью-Йорке толпы протестующих грабят магазины

Мародеры выбивают витрины магазинов и выносят товар. Особенно их интересуют спорттовары, электронная техника и украшения.

В Нью-Йорке участники протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, с наступлением темноты начали грабить магазины на Манхэттене. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что особый интерес для молодых людей, преимущественно афроамериканцев, представляли магазины спорттоваров, электронной техники и украшений.

В соцсетях появилось множество видео, снятых очевидцами ограблений. Если верить приложению, которое отображает чрезвычайные ситуации на карте Нью-Йорка, мародеры ограбили больше десяти магазинов.

Несмотря на наступающий сегодня в 23.00 комендантский час, рабочие спешно заколачивают витрины еще не разграбленных торговых точек.

Колонны протестующих разделились на множество мелких групп, задерживать которые оснований, судя по всему, нет, пока они не будут пойманы с поличным.

Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight... #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz — Daniel McCarter (@DanielMcCarter) June 2, 2020

West 34th street is out of control after FootLocker was looted with ten under dozens of looters swarmed 34th street and took to a Sprint store 50 feet from the Foot Locker where detectives were still processing the scene.



Via @joemarino_pic.twitter.com/KkPMQk1ok1 — NYC Scanner (@NYScanner) June 2, 2020

And just like that, Manhattan protest has turned ugly. Three stores smashed, Duane Reade being looted in front of me pic.twitter.com/wq44W27GyB — Rachel Olding (@rachelolding) June 2, 2020

Breaking: The situation in Manhattan is out of control. Hundreds of people are looting stores down 5th avenue, which is considered one of the most expensive streets in the world. Reports indicate there is a limited police response due to being outnumbered. pic.twitter.com/lLmV8le60G — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 2, 2020

Ранее сообщалось, что мародеры разгромили элитный район Нью-Йорка. Протестующие били витрины дорогих бутиков и грабили товар.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом и пообещал ввести войска.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet