Беспорядки в США: толпы людей грабят поезда

Протесты в американских городах из-за гибели Джорджа Флойда сопровождаются разгромами магазинов и поджогами машин.

Волна протестов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией переросла в беспорядки и мародерство. В сети появилось видео, на котором толпа американцев грабит товарные поезда.

Как сообщают СМИ, по всей стране протестующие не только проводят мнифестации, но и громят магазины и машины, стоящие на улицах.

Ранее сообщалось, что на минувших выходных мародеры разгромили и ограбили магазины модного района Сохо в Нью-Йорке.

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Напомним, темнокожий Джордж Флойд умер после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею.

Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

После широкой огласки руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в инциденте.

В городе начались акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, которые позже распространились по всей стране. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР.

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