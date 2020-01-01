Ученые не нашли подтверждений эффективности гидроксихлорохина при COVID-19
Ученые из Оксфорда не нашли подтверждений эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом заявила международная исследовательская группа в пятницу, 5 июня.
В частности, исследователи в США не увидели у препарата профилактического эффекта.
"Исследование (по гидроксихлорохину) было завершено... Исследование велось невероятными темпами.., и мы приняли решение (о его прекращении) после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим "никогда", но это не лекарство от COVID", - сказал профессор Оксфордского университета Мартин Лэндрэй.
В результате исследования ученые выяснили, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с COVID-19. Данные исследования показали, что 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%.
Напомним, что ранее ученые предложили комбинацию препаратов для лечения COVID-19. Если комбинация Ремдесивира и Барицитиниба покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения коронавируса.
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