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Ученые не нашли подтверждений эффективности гидроксихлорохина при COVID-19

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Противомалярийный препарат не может предотвратить смерти от коронавируса. Смертность среди принимавших препарат оказалась выше смертности среди тех, кто его не принимал.
Ученые отвергли эффективность гидроксихлорохина при коронавирусе
Ученые отвергли эффективность гидроксихлорохина при коронавирусе
nszu.gov.ua

Ученые из Оксфорда не нашли подтверждений эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом заявила международная исследовательская группа в пятницу, 5 июня.

В частности, исследователи в США не увидели у препарата профилактического эффекта.

"Исследование (по гидроксихлорохину) было завершено... Исследование велось невероятными темпами.., и мы приняли решение (о его прекращении) после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим "никогда", но это не лекарство от COVID", - сказал профессор Оксфордского университета Мартин Лэндрэй.

В результате исследования ученые выяснили, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с COVID-19. Данные исследования показали, что 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%.

Напомним, что ранее ученые предложили комбинацию препаратов для лечения COVID-19. Если комбинация Ремдесивира и Барицитиниба покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения коронавируса.

Битва за вакцину. Уже политика, а не медицина

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Теги: Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, препарат, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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