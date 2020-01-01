В Казахстане произошло мощное землетрясение

Толчки в магнитудой 6,2 балла зафиксировали неподалеку Алма-Аты. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Алма-Атинской области Казахстана минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра - Талдыкоргана - и крупнейшего города страны - Алма-Аты, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 06.10 местного времени (03.10 по Киеву), сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

"Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от Алма-Аты, в горной местности, на территории Ескельдинского района. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 6.2", - говорится в сообщении.

Глубина залегания очага - 25 километров. Подземные толчки ощущались в Талдыкоргане силой четыре балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате - силой около двух баллов.

Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, прокуратура, Казселезащиту и другие организации для уточнения обстановки.

Напомним, несколькими днями ранее в Румынии зафиксировали землетрясение в 4,4 балла.

Перед этим возле Курильских островов произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в 238 км на юго-запад от поселка Южно-Курильск. Очаг залегал на глубине более 90 километров.

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