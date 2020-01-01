Началось новое заседание по делу МН17

Ни один из подозреваемых не присутствует на суде.

В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах началось четвертое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

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В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. В зале присутствуют судьи, прокуроры, родственники погибших и защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое голландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой, которой в зале суда нет. В пресс-центре можно увидеть с десяток журналистов. В целом к ​​процессу допущено 100 человек.

Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она происходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Заседание предназначены с понедельника 8 июня по пятницу 3 июля, но пока точно неизвестно, суд будет происходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не признает ответственность за гибель МН17.