Bellingcat: Один из главных фигурантов дела МН17 – генерал ФСБ

Журналисты-расследователи выяснили, кто из российского руководства командовал переправкой комплекса "Бук" на Донбасс.

Самолет был сбит на Донбассом 17 июля 2014 года facebook.com/KyivVlada

Одним из ключевых фигурантов дела о сбитом Boeing рейса МН17 в 2014 году над Донбассом является заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом говорится в расследовании авторитетной британской группы журналистов-расследователей Bellingcat.

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Бурлака проходит в расследовании Объединенной следственной группы (JIT), ведущей официальное расследование по данной авиакатастрофе, под именем “Владимир Иванович“. Журналисты-расследователи заявили, что Бурлака, отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений, в частности зенитного ракетного комплекса “Бук“, из которого сбили Boeing.

В перехваченных телефонных разговорах, опубликованных JIT, “Владимира Ивановича“ называют “большим начальником, прилетевший из Москвы“. Бывший так называемый “министр обороны“ самопровозглашенной “ДНР“ Гиркин-Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

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Бурлаку идентифицировали с помощью программы GetContact, которая показывает, как контакт подписан в телефоне. Один из телефонных номеров, которыми, по данным JIT, пользовался Владимир Иванович, был записан в приложении как “Владимир Иванович“. Вместе с контактом был еще другой номер. Он был подписан как “Владимир Иванович Бурлак“.

Журналисты провели экспертизу голоса “Владимира Ивановича“ и Бурлаки во время его интервью российскому телеканалу Минобороны “Звезда“. Экспертиза показала, что голос принадлежат одному и тому же человеку.

Напомним, вербовщиком предателя из СБУ генерала Шайтанова был фигурант дела MH-17. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого называли вербовщиком украинского генерала Шайтанова, оказался фигурантом дела о MH-17.

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