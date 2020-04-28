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Bellingcat: Один из главных фигурантов дела МН17 – генерал ФСБ

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Журналисты-расследователи выяснили, кто из российского руководства командовал переправкой комплекса "Бук" на Донбасс.
Самолет был сбит на Донбассом 17 июля 2014 года
Самолет был сбит на Донбассом 17 июля 2014 года
facebook.com/KyivVlada

Одним из ключевых фигурантов дела о сбитом Boeing рейса МН17 в 2014 году над Донбассом является заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом говорится в расследовании авторитетной британской группы журналистов-расследователей Bellingcat.

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Бурлака проходит в расследовании Объединенной следственной группы (JIT), ведущей официальное расследование по данной авиакатастрофе, под именем “Владимир Иванович“. Журналисты-расследователи заявили, что Бурлака, отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений, в частности зенитного ракетного комплекса “Бук“, из которого сбили Boeing.

В перехваченных телефонных разговорах, опубликованных JIT, “Владимира Ивановича“ называют “большим начальником, прилетевший из Москвы“. Бывший так называемый “министр обороны“ самопровозглашенной “ДНР“ Гиркин-Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

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Бурлаку идентифицировали с помощью программы GetContact, которая показывает, как контакт подписан в телефоне. Один из телефонных номеров, которыми, по данным JIT, пользовался Владимир Иванович, был записан в приложении как “Владимир Иванович“. Вместе с контактом был еще другой номер. Он был подписан как “Владимир Иванович Бурлак“.

Журналисты провели экспертизу голоса “Владимира Ивановича“ и Бурлаки во время его интервью российскому телеканалу Минобороны “Звезда“. Экспертиза показала, что голос принадлежат одному и тому же человеку.

Напомним, вербовщиком предателя из СБУ генерала Шайтанова был фигурант дела MH-17. Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого называли вербовщиком украинского генерала Шайтанова, оказался фигурантом дела о MH-17.

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Теги: MH17, ФСБ, Россия, конфликт на Донбассе, Bellingcat
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