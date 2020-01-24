Россия не признает ответственность за гибель МН17 – МИД РФ

В Кремле считают неуместными сравнения ситуации с МН17 и с Боингом МАУ, сбитым над Тегераном.

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В Министерстве иностранных дел РФ считают “неуместным“ сравнение главой МИД Нидерландов Стефом Блоком атак на малайзийский самолет рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году и украинский “Боинг“ в Иране в 2020-м. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, пишут российские СМИ.

По словам Захаровой, Блок провел “надуманные параллели“ между атаками на МН17 и на украинский “Боинг“ в Иране.

Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17, - сказала спикер.

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Захарова считает, что причастность России к гибели MH17 не доказана. Наоборот, по ее мнению, Россия предоставила “целый ряд доказательств“, которые якобы опровергают вину РФ в этой трагедии.

Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским “Боингом“. Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи, - сказала Захарова.

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При этом она заявила, что Блок упускает из виду “явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта“.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. В комментарии она указала, что поняла выражение “братский народ“, имея в виду отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ

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