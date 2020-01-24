Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия не признает ответственность за гибель МН17 – МИД РФ

Комментариев: 1
В Кремле считают неуместными сравнения ситуации с МН17 и с Боингом МАУ, сбитым над Тегераном.
Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова / Инстаграм

Читай также: “Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе

В Министерстве иностранных дел РФ считают “неуместным“ сравнение главой МИД Нидерландов Стефом Блоком атак на малайзийский самолет рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году и украинский “Боинг“ в Иране в 2020-м. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, пишут российские СМИ.

По словам Захаровой, Блок провел “надуманные параллели“ между атаками на МН17 и на украинский “Боинг“ в Иране.

Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17, - сказала спикер.

Читай также: В РФ прокомментировали удары Ирана по базам США

Захарова считает, что причастность России к гибели MH17 не доказана. Наоборот, по ее мнению, Россия предоставила “целый ряд доказательств“, которые якобы опровергают вину РФ в этой трагедии.

Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским “Боингом“. Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи, - сказала Захарова.

Читай также: МИД РФ объяснил отказ выдать Цемаха Нидерландам

При этом она заявила, что Блок упускает из виду “явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта“.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. В комментарии она указала, что поняла выражение “братский народ“, имея в виду отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Россия, Иран, Захарова, МИД, MH17, Боинг, Нидерланды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    24.01.2020, 11:46
Оценка:  -5
Антибес
Вины России быть не может в первую очередь по той причине что МН17 был сбит не нед территорией России,а над территорией нашей охреНэньки,власть которой почему-то действительно не закрыла воздушное пространство над"зоной АТО".Деньги не захотели терять по видимому.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь