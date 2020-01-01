КНДР заявила о разрыве всех связей с Южной Кореей

Пхеньяну больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, так как действия властей Сеула привели "межкорейские отношения к конечной точке", - заявили в КНДР.

Пхеньян заблокирует все линии связи с Сеулом. Соответствующее заявление , в понедельник, 8 июня, распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В КНДР считают, что власти Южной Кореи привели отношения между Севером и Югом к "конечной точке", а переговоры между странами вызывают "только разочарование".



"Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем говорить за столом переговоров с властями Южной Кореи", - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что коммуникационная линия с Южной Кореей будет полностью ликвидирована в 12 часов по местному времени 9 июня. А нынешние меры станут шагом лишь первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении "других ненужных действий".

Отмечается, что 8 июня на заседании по обзору работы отделов по южнокорейским делам зампред ЦК ТПК Ким Ен Чхор и первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".



Ранее заместитель главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между странами из-за листовок против лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась первая встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином, в ходе которой была подписана совместная декларация о мире , процветании и объединении Корейского полуострова.

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