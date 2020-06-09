В Ливии неизвестные захватили крупнейшее месторождение нефти

Вооруженные отряды принадлежат к Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, утверждают арабские СМИ.

На месторождении Аш-Шарара добывается до 340 тысяч баррелей нефти в сутки Getty Images

Неизвестные вооруженные лица вошли на территорию крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Аш-Шарара и потребовали немедленно остановить добычу сырья. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии на своей странице в Facebook во вторник, 9 июня.

"Национальная нефтяная корпорация подтверждает, что вооруженные отряды вторглись на месторождение Эш-Шарара и потребовали от сотрудников немедленно остановить добычу спустя несколько часов после возобновления производства", – говорится в сообщении.

Также указано, что на месторождение вошли некие силы под руководством бригадного генерала Мухаммада Халифа, который представился главой "охраны нефтяных объектов на юге". Он и приказал немедленно остановить добычу.

Руководство компании предписало сотрудникам не подчиняться "никаким военным приказам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием (месторождения – ред.) в связи с недостаточной компетентностью и отсутствием представления о последствиях".

Отмечается, что остановка нефтедобычи в результате вторжения вооруженных отрядов может привести "к крайне тяжелым последствиям для инфраструктуры месторождения и в целом для Ливии". В связи со случившимся компания намерена в ближайшее время обратиться в соответствующие международные организации, такие как Интерпол, отмечается в сообщении.

По данным арабского телеканала Al Hadath, члены вооруженных отрядов, совершивших нападение, принадлежат к "Ливийской национальной армии" (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

Как известно, за последние недели правительственная армия Ливии при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с силами Хафтара. ЛНА была отброшена из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.

Также стало известно, что армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи, который она заняла в прошлом году.

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