В Ливии неизвестные захватили крупнейшее месторождение нефти
Неизвестные вооруженные лица вошли на территорию крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Аш-Шарара и потребовали немедленно остановить добычу сырья. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии на своей странице в Facebook во вторник, 9 июня.
"Национальная нефтяная корпорация подтверждает, что вооруженные отряды вторглись на месторождение Эш-Шарара и потребовали от сотрудников немедленно остановить добычу спустя несколько часов после возобновления производства", – говорится в сообщении.
Также указано, что на месторождение вошли некие силы под руководством бригадного генерала Мухаммада Халифа, который представился главой "охраны нефтяных объектов на юге". Он и приказал немедленно остановить добычу.
Руководство компании предписало сотрудникам не подчиняться "никаким военным приказам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием (месторождения – ред.) в связи с недостаточной компетентностью и отсутствием представления о последствиях".
Отмечается, что остановка нефтедобычи в результате вторжения вооруженных отрядов может привести "к крайне тяжелым последствиям для инфраструктуры месторождения и в целом для Ливии". В связи со случившимся компания намерена в ближайшее время обратиться в соответствующие международные организации, такие как Интерпол, отмечается в сообщении.
По данным арабского телеканала Al Hadath, члены вооруженных отрядов, совершивших нападение, принадлежат к "Ливийской национальной армии" (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
Как известно, за последние недели правительственная армия Ливии при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с силами Хафтара. ЛНА была отброшена из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.
Также стало известно, что армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи, который она заняла в прошлом году.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Или в Ливии они на частичной самоокупаемости - на том, что захватят?