Ефремов впервые после ДТП записал обращение

Актер извинился перед семьей погибшего водителя Сергея Захарова и признался, что "не знает, как дальше жить".

Российский актер Михаил Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста. Запись в пятницу, 12 июня, опубликована на YouTube-канале Гражданин поэт.

Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят, - сказал Ефремов.

Ефремов отметил, что признает вину за устроенную им аварию и не собирается добиваться снисхождения или смягчения наказания. По словам актера, ему нет прощения ни от собственной семьи, ни от родных Захарова.

"Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", - сказал Ефремов.

При этом актер выразив готовность оказать поддержку семье погибшего.

"Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", - добавил он. По словам актера, это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Он объяснил, что не комментировал ДТП, так как не знал, что сказать.

"Нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех. Простите, пожалуйста", - добавил он.

Напомним, в понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице.

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