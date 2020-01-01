Я в шоке: появилось видео допроса Ефремова

Актер, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявил, что он "ни в каком" состоянии и не может говорить.

В сети появилось видео допроса правоохранителями актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП в Москве. Его 9 июня опубликовало ГУ МВД по Москве.

На вопрос о том, помнит ли он, что произошло, Ефремов ответил: "Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке".

При этом артист сказал, что "вероятно" был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где.

Также Ефремов вновь подтвердил, что признает себя виновным.

"Да, конечно, куда я денусь?" - заявил он.

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