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Я в шоке: появилось видео допроса Ефремова

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Актер, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявил, что он "ни в каком" состоянии и не может говорить.
 
В сети появилось видео допроса правоохранителями актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП в Москве. Его 9 июня опубликовало ГУ МВД по Москве.
 
На вопрос о том, помнит ли он, что произошло, Ефремов ответил: "Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке".
 
При этом артист сказал, что "вероятно" был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где.
 
Также Ефремов вновь подтвердил, что признает себя виновным.
 
"Да, конечно, куда я денусь?" - заявил он.
 
 
Напомним, вечером 8 июня, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. 
 
Экспертиза показала, что во время инцидента он был пьян. Позже пострадавший в ДТП водитель фургона скончался в больнице.
 
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
 
В ходе судебного заседания он признал себя виновным.

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Теги: Россия, ДТП, смерть, видео, актер, Михаил Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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