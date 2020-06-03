Известный индийский актер покончил с собой

Звезда Болливуда наложил на себя руки на 35 году жизни. У него складывалась карьера, не было проблем в личной жизни и со здоровьем все было в порядке. Предсмертной записки актер не оставил.

Суицид актера стал для его родных и друзей полной неожиданностью Instagram/sushantsinghrajput

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство. Его тело обнаружили в собственной квартире в городе Мумбаи. По словам друзей и родственников знаменитости, ничего не предвещало беды. Раджпуту было 34 года, передает NDTV.

Как рассказали правоохранители, в квартире предсмертной записки не было. Актер не жаловался на здоровье, депрессию, не было у него проблем в личной жизни и на работе.

Свое самое последнее сообщение в Instagram звезда индийского кино посвятил матери, умершей 18 лет назад.

Раджпут опубликовал черно-белые фото матери и свое.

"Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетная жизнь, которая ведет переговоры между ними", - подписал он снимки.

Сушант Сингх Раджпут известен своим ролями в фильмах Нерассказанная история, Три ошибки моей жизни, Драйв, Кедарнатх и других.

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Напомним, что в США нашли мертвой семью военных из шести человек. Произошло массовое самоубийство в машине, считают правоохранители.

Также Korrespondent.net писал, что телеведущая ушла из жизни из-за отказа возлюбленного на ней жениться.

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