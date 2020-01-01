В Австралии яркий зеленый метеорит попал на видео

Некоторые астрономы считают, что это был астероид 2002 NN-4, но причина явления пока точно не установлена.

Очевидцы в западной части Австралии заметили пролетающий в небе светящийся шар. Об этом сообщает ABC News 7.

По сообщению издания, некоторые астрономы считают, что это был астероид 2002 NN-4, который должен был пролететь около Земли в воскресенье. Размер астероида оценивается в шесть футбольных полей.

По оценкам NASA астероид находился на расстоянии в 13 раз дальше, чем Луна и не представлял опасности для Земли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet