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Трамп мог полагать, что Финляндия входит в состав РФ

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Американский лидер спрашивал у своего окружения, является ли Финляндия частью России, говорится в книге Джона Болтона. При этом неизвестно, мог ли вопрос быть шуткой.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп выяснял у сотрудников Белого дома, является ли Финляндия частью России. Об этом говорится в книге бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, фрагменты из которой опубликовала The New York Times 17 июня.
 
Отметим, книга под названием Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir), еще не опубликована. Она должна была увидеть свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня.
 
"К примеру, Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России", – говорится в материале газеты, посвященном труду Болтона.
 
Издание не сообщает, был ли вопрос шуткой, или Трамп действительно не знал, что Финляндия, некогда входившая в состав Российской империи, обрела независимость в 1917 году. 
 
Напомним, 16 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют бывшему советнику нарушение обязательств о неразглашении секретной информации.
 
Критики полагают, что Белый дом старается не допустить выход мемуаров в преддверии президентских выборов. 

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Теги: Россия, США, Финляндия, книга, Трамп, Болтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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