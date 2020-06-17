Трамп мог полагать, что Финляндия входит в состав РФ
Американский лидер спрашивал у своего окружения, является ли Финляндия частью России, говорится в книге Джона Болтона. При этом неизвестно, мог ли вопрос быть шуткой.
Президент США Дональд Трамп выяснял у сотрудников Белого дома, является ли Финляндия частью России. Об этом говорится в книге бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, фрагменты из которой опубликовала The New York Times 17 июня.
Отметим, книга под названием Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir), еще не опубликована. Она должна была увидеть свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня.
"К примеру, Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России", – говорится в материале газеты, посвященном труду Болтона.
Издание не сообщает, был ли вопрос шуткой, или Трамп действительно не знал, что Финляндия, некогда входившая в состав Российской империи, обрела независимость в 1917 году.
Напомним, 16 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют бывшему советнику нарушение обязательств о неразглашении секретной информации.
Критики полагают, что Белый дом старается не допустить выход мемуаров в преддверии президентских выборов.
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