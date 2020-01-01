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Кандидат в президенты Беларуси задержан для допроса

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Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.
Бабарыко и его сына допрашивают, а у него дома идут обыски
Бабарыко и его сына допрашивают, а у него дома идут обыски
gazeta.by
В Беларуси кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, об исчезновении которого сегодня сообщил его штаб, Белорусский департамент финансовых расследований задержал для допроса. Об этом информирует белорусская служба Радио Свобода в четверг, 18 июня.
 
 
Отмечается, что Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в ведомство. Поводом для задержания, как указывает издание, является "неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов" в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.
 
В то же время штаб кандидата сообщает об обысках в его доме. Также накануне в среду был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 тысяч рублей.
 
Ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поддал критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.
 
Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.
 

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Теги: Выборы, Беларусь, обыск, допрос
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Источник: korrespondent.net

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