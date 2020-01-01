Кандидат в президенты Беларуси задержан для допроса

Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию.

Бабарыко и его сына допрашивают, а у него дома идут обыски gazeta.by

Отмечается, что Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в ведомство. Поводом для задержания, как указывает издание, является "неуплата налогов и легализация незаконно полученных доходов" в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.

В то же время штаб кандидата сообщает об обысках в его доме. Также накануне в среду был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 тысяч рублей.

Ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поддал критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.

Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

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