В Нидерландах протестующих против карантина разгоняли водой

По предварительным подсчетам, в Гааге протестовало более 2 тысяч человек, агрессивных митингующих арестовали, сколько именно, пока не сообщается.

Протест против карантина в Гааге

В нидерландском городе Гаага около двух тысяч людей собрались на акцию протеста против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ. Из-за митинга остановили общественный транспорт. Сначала акция проходила спокойно. Митингующие устроили "цветочный протест" против введенных мер из-за коронавируса. Впоследствии к протестам присоединились футбольные фанаты. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Правоохранители применили водяные пушки. Агрессивных митингующих арестовали. Сколько именно, пока не сообщается. Известно, что пять человек задержали за бросание камней. Напомним, что в немецком Геттингене жители многоэтажки закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию , требуя выпустить их.

Корреспондент