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В Нидерландах протестующих против карантина разгоняли водой

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По предварительным подсчетам, в Гааге протестовало более 2 тысяч человек, агрессивных митингующих арестовали, сколько именно, пока не сообщается.
Протест против карантина в Гааге
Протест против карантина в Гааге
 
В нидерландском городе Гаага около двух тысяч людей собрались на акцию протеста против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.
 
Из-за митинга остановили общественный транспорт.
 
Сначала акция проходила спокойно. Митингующие устроили "цветочный протест" против введенных мер из-за коронавируса. Впоследствии к протестам присоединились футбольные фанаты. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Правоохранители применили водяные пушки. 
 
Агрессивных митингующих арестовали. Сколько именно, пока не сообщается. Известно, что пять человек задержали за бросание камней. 
 
Напомним, что в немецком Геттингене жители многоэтажки закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их.
 
 
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Теги: митинг, Нидерланды, карантин, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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