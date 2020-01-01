Ким Чен Ын отложил военный план против Юга - СМИ

Северокорейский лидер пока не намерен осуществлять военные действия, направленные против Республики Корея.

Глава КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана военных действий, направленных против Южной Кореи. Об этом 24 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На предварительном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (Ким Чен Ын) дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии) на пятую сессию ЦВК партии седьмого созыва", - информировало агентство.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение Центральной военной комиссии ТПК.

"Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны", - указало ЦТАК.

Ранее сообщалось, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 миллионов пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Для их доставки планируют задействовать более трех тысяч воздушных шаров.

После этого Генштаб Северной Кореи объявил о планах разместить военных в демилитаризованной зоне, восстановить свернутые посты охраны, а также возобновить все виды учений вблизи границы с Югом.

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