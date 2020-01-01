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В Греции разгорелись протесты из-за противоречивого законопроекта

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Проект закона в случае принятия позволит правительству регулировать уличные митинги через назначение организаторов и контроль числа участников.
Тысячи греков протестовали против планов правительства по регулированию демонстраций
Тысячи греков протестовали против планов правительства по регулированию демонстраций
ekathimerini.com

В центре Афин в Греции протестовали тысячи людей, требуя отклонить законопроект, позволяющий правительству регулировать демонстрации. Об этом сообщает Ekathimerini в пятницу, 3 июля.

В частности, некоторые демонстранты называли законопроект "гадостью", другие держали тематические плакаты.

Проект закона предусматривает назначение организатора митинга, который будет поддерживать связь с полицией, и вводит ограничения на протесты с небольшим количеством участников.

В свою очередь людей, которые проявляют насильственное поведение, будут штрафовать. Организатор будет отвечать за любой ущерб или убытки, причиненные протестующими.

Напомним, что ранее в Черногории прошли массовые протесты. Акции протеста в ряде черногорских городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, есть раненые.

Также сообщалось, что из-за столкновений в Вене Австрия и Турция вызвали послов. Австрийские власти недовольны нападениями агрессивных турков на протестующих курдов в Вене, а турецкие власти критикуют Австрию за разрешение курдских демонстраций.

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Теги: законы, протесты, Греция, протест, законопроект, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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