В Израиле усиливают карантин

В стране началась вторая волна заболеваемости COVID-19. Нетаньяху говорит, что Израиль находится "в чрезвычайном положении".

Израиль ожесточает карантинные меры на фоне новой волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает АР в понедельник, 6 июля.

"Мы в центре обновленной атаки коронавируса. Это очень сильная вспышка, который увеличивается и распространяется по всему миру и здесь", - сказал Нетаньяху, добавив "мы находимся в чрезвычайном положении".

Премьер отметил, что из-за второй волны COVID-19 в Израиле должны быть введены дополнительные ограничительные меры, чтобы не дать вирусу распространиться еще сильнее.

В течение последних нескольких дней количество новых случаев в день в Израиле колеблется в пределах тысячи, что превышает пиковые показатели заболеваемости во время первой волны.

Накануне парламентский комитет по коронавирусу проголосовал за введение новых мер, ограничивающих сборы в барах, синагогах и залах заседаний до 50 человек.

Введение других ограничений ожидаются в ближайшие дни.

Напомним, что ранее экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет. На фоне пандемии рухнули потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Также сократился экспорт и импорт.

Также сообщалось, что ученые Израиля начали испытания пассивной вакцины от COVID. Вакцина изготавливается на основе плазмы переболевших COVID-19 людей. Ученые намерены продолжать исследования.

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