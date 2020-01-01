В Израиле закрывают развлекательные заведения из-за COVID

С конца мая в стране возобновился рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В последнее время в стране все больше зараженных Getty Images

В Израиле власти решили "немедленно закрыть" спортивные залы, бары, клубы и залы торжеств из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила государственная радиостанция Kan.

Решение принял кабинет министров на внеочередном заседании для обсуждения мер по предупреждению дальнейшего распространения инфекции.

Пока в стране не будут закрывать пляжи, однако планируется ужесточение надзора за соблюдением санитарных норм на побережье.

Отметим, что 6 июня в Израиле было выявлено 160 инфицированных коронавирусом, 23 июня - 460, 29 июня - 637, 2 июля - 1 026.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 2 июля заявил, что Израиль вновь вводит ограничения на количество участников собраний из-за распространения коронавируса. Число посетителей в барах и залах торжеств тогда же было ограничено до 50 человек, количество людей в помещениях - до 20 человек.

Ранее сообщалось, что экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет в связи с пандемией.

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