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В Израиле закрывают развлекательные заведения из-за COVID

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С конца мая в стране возобновился рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В последнее время в стране все больше зараженных
В последнее время в стране все больше зараженных
Getty Images
 
В Израиле власти решили "немедленно закрыть" спортивные залы, бары, клубы и залы торжеств из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила государственная радиостанция Kan.
 
Решение принял кабинет министров на внеочередном заседании для обсуждения мер по предупреждению дальнейшего распространения инфекции. 
 
Пока в стране не будут закрывать пляжи, однако планируется ужесточение надзора за соблюдением санитарных норм на побережье.
 
Отметим, что 6 июня в Израиле было выявлено 160 инфицированных коронавирусом, 23 июня - 460, 29 июня - 637, 2 июля - 1 026. 
 
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 2 июля заявил, что Израиль вновь вводит ограничения на количество участников собраний из-за распространения коронавируса. Число посетителей в барах и залах торжеств тогда же было ограничено до 50 человек, количество людей в помещениях - до 20 человек.
 
Ранее сообщалось, что экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет в  связи с пандемией.
 

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Теги: Израиль, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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