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Ученые научились определять коронавирус по голосу

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Ученые установили, что после инфицирования коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.
Инфекцию можно определить по голосу
Инфекцию можно определить по голосу
 
Специалисты из MIT нашли новый способ диагностики коронавируса по голосу. Исследование появилось в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
В статье ученые указали, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.
 
В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен COVID-19, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до инфицирования и после того, как стало известно о заражении.
 
Авторы работы выяснили, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.
 
При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.
 
 

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Теги: ученые, диагностика, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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