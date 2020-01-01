Ученые научились определять коронавирус по голосу

Ученые установили, что после инфицирования коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.

В статье ученые указали, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.

В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен COVID-19, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до инфицирования и после того, как стало известно о заражении.

Авторы работы выяснили, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.

При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.

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