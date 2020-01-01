Ученые научились определять коронавирус по голосу
Ученые установили, что после инфицирования коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.
Специалисты из MIT нашли новый способ диагностики коронавируса по голосу. Исследование появилось в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
В статье ученые указали, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.
В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен COVID-19, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до инфицирования и после того, как стало известно о заражении.
Авторы работы выяснили, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.
При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.
Как сообщалось, в Китае создали устройство для быстрой диагностики коронавируса.
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