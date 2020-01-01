Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Папа Римский: Думаю о Святой Софии и мне больно

Комментариев: 0
Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ и теперь в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
Папа Римский
Папа Римский
svoboda.org
 
Папа Римский Франциск выразил прискорбие из-за того, что музей собора Святой Софии получил статус мечети. Об этом он сказал во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Reuters.
 
 
"Я мыслями в Стамбуле, думаю о Святой Софии и мне больно", - заявил понтифик.
 
Как известно, Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собора Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
 
В Европе на такое решение отреагировали негативно и заявили, что это "вызов всему миру".
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Папа Римский, Собор, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь