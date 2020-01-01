Папа Римский: Думаю о Святой Софии и мне больно

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ и теперь в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Папа Римский Франциск выразил прискорбие из-за того, что музей собора Святой Софии получил статус мечети. Об этом он сказал во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Reuters.

"Я мыслями в Стамбуле, думаю о Святой Софии и мне больно", - заявил понтифик.

Как известно, Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собора Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

В Европе на такое решение отреагировали негативно и заявили, что это "вызов всему миру".

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