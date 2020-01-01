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Азербайджан и Армения начали воевать на границе

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В Армении утверждают, что группа азербайджанских военных на автомобиле совершила попытку прорыва границы.
Погибло несколько военных
Погибло несколько военных
mk-turkey.ru
 
На азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
 
 
Отмечается, что Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной територрии.
 
“Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии”, - заявили в министерстве.
 
Согласно сообщению, противник был отброшен.
 
Уточняется, что в ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.
 
В тоже время Армения сообщает, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор, армянская сторона открывала огонь в ответ. В результате азербайджанские военные вернулись на свои позиции.
 
Напомним, недавно в Азербайджане арестовали высокопоставленных сотрудников МИД.

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Теги: граница, Армения, Азербайджан, военные
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Источник: korrespondent.net

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